В Саранске «УАЗ Патриот» налетел на ковш трактора

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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
По информации Госавтоинспекции республики, 13 января в столице Мордовии в 14 часов 10 минут водитель трактора при обработке тротуара выехал на проезжую часть дороги по улице Гагарина. Здесь произошло столкновение уборочной техники с автомобилем «УАЗ Патриот», водитель которого совершил наезд на ковш трактора.
От удара «УАЗ Патриот» опрокинулся на дороге. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет, только транспортные средства получили механические повреждения.
По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны