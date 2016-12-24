В Саранске «УАЗ Патриот» налетел на ковш трактора

По информации Госавтоинспекции республики, 13 января в столице Мордовии в 14 часов 10 минут водитель трактора при обработке тротуара выехал на проезжую часть дороги по улице Гагарина. Здесь произошло столкновение уборочной техники с автомобилем «УАЗ Патриот», водитель которого совершил наезд на ковш трактора.

От удара «УАЗ Патриот» опрокинулся на дороге. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет, только транспортные средства получили механические повреждения.

По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.