Народный фронт в РМ поздравил коллективы крупнейших СМИ с Днем российской печати

Представители отделения Народного фронта в Республике Мордовия поздравили коллективы крупнейших средств массовой информации региона с профессиональным праздником – Днем российской печати.

От руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова Благодарность за активное участие в освещении деятельности Народного фронта и фонда «Всё для Победы!», а также фирменные мерчи получили руководители медиахолдингов - Олег Каштанов («Известия Мордовия»), Олег Паршин («НТМ»), Наталья Грановская (ВГТРК «Мордовия»), Евгений Симкин («10 канал»), Людмила Резяпкина («Рузаевские новости»).