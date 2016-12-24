Экс-премьер Мордовии Владимир Сидоров останется под домашним арестом

Такое решение принял Ленинский районный суд Саранска, согласившись с доводами представителей следствия. Напомним, что 62-летний бывший Председатель Правительства Мордовии обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следственных органов, в период с января 2013 года по март 2016 года Владимир Сидоров (тогда он работал вице-премьером-министром сельского хозяйства РМ) совместно с неустановленными лицами похитил путем мошенничества бюджетные средства. В деле фигурирует сумма почти в 400 миллионов рублей.

Владимира Сидорова задержали и поместили под стражу в марте прошлого года, а в октябре Ленинский суд Саранска изменил ему меру пресечения – экс-премьера выпустили из СИЗО под домашний арест.

По информации суда, в ходе заседания обвиняемый Сидоров, оспаривающий свою причастность к совершению инкриминируемых ему деяний, и его защитник возражали против продления срока содержания под домашним арестом и просили избрать более мягкую меру пресечения.

Но суд поддержал позицию следствия. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего Председателя Правительства РМ продлена по 25.02.2025 включительно, а все прежние запреты сохранены.

Постановление в законную силу не вступило.