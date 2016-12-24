В Мордовии несостоявшийся предприниматель ответит в суде за махинации с социальным контрактом

Житель Ковылкинского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере. 45-летний мужчина был уличен в жульничестве со средствами социального контракта.

В ходе следствия было установлено, что в январе прошлого года фигурант обратился в органы социальной защиты за получением единовременной денежной выплаты для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности и приобретения необходимого для этого оборудования.

Мужчина прошел соответствующее обучение, получил сертификат и подготовил бизнес-план, в котором указал основным видом деятельности производство сельскохозяйственной продукции. После заключения социального контракта ему было предоставлено 350 тысяч рублей.

Однако, выделенное государством пособие житель Ковылкинского района использовал на свои нужды, а для прикрытия махинации приобрел четыре подложных кассовых чека, якобы на покупку оборудования для разведения домашней птицы.

С помощью липовых документов он отчитался по целевому расходованию средств социального контракта. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ выявили подлог. Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии был причинен ущерб на сумму 350 тысяч рублей.

Несостоявшийся предприниматель признал свою вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.