Жители Мордовии приняли участие в акции «Веди родителей в музей»

Для владельцев Пушкинской карты в новогодние каникулы по всей стране проходила акция под названием «Веди родителей в музей». При покупке билета молодые люди могли получить скидку в 10% на дополнительные билеты для своих родителей.

Жители Мордовии также приняли в ней участие. В музей им. С.Д. Эрьзи со скидкой было продано более 70 билетов. В период выходных праздничных дней акция стала хорошим новогодним подарком и помогла проведению культурного досуга всей семьей.

Напомним, что Пушкинская карта выдается молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет в рамках национального проекта «Культура». Программа действует с 2021 года и направлена на вовлечение молодежи в культурную жизнь страны. Держатели карты имеют возможность посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет средств государства.

Приемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и т.д.