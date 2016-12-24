С 1 января 2025 года в Мордовии увеличился размер прожиточного минимума

По данным Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, в среднем на душу населения прожиточный минимум в республике составит – 15 073 рубля, для трудоспособного населения – 16 430 рублей, для пенсионеров – 12 963 рубля, для детей – 14 621 рубль.

Прожиточный минимум влияет на размер многих выплат и пособий. Также с его величиной сравнивают среднедушевой доход, когда назначают различные меры социальной поддержки.