С 1 января 2025 года в Мордовии увеличился размер прожиточного минимума

Репортер

По данным Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, в среднем на душу населения прожиточный минимум в республике составит – 15 073 рубля, для трудоспособного населения – 16 430 рублей, для пенсионеров – 12 963 рубля, для детей – 14 621 рубль.

Прожиточный минимум влияет на размер многих выплат и пособий. Также с его величиной сравнивают среднедушевой доход, когда назначают различные меры социальной поддержки.

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