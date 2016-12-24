В Мордовии уменьшилось число преступлений коррупционной направленности

Прокуратура РМ опубликовала данные о состоянии преступности в Мордовии в 2024 году. За минувший год на территории республики число зарегистрированных преступлений по сравнению с предыдущим увеличилось на 21%.

Более всего, на 77%, увеличилось количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Соответственно, самыми распространенными преступлениями в регионе остаются мошенничества и неправомерный доступ к компьютерной информации.

На 30% выросло число преступных деяний несовершеннолетних и на 68% со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом, число преступлений коррупционной направленности уменьшилось на 38,5%.