Активисты Народного фронта в РМ обращают внимание саранских властей на травмоопасную лестницу

В центре Саранска по улице Полежаева около Дворца спорта ступени лестницы на пешеходном тротуаре стали больше похожи на горку для скоростного спуска. В то же время лестница ведет к большому количеству объектов инфраструктуры, среди которых спортивные сооружения, корпуса университета, Центральный рынок, точки общепита и т.д. Для оперативного решения проблемного вопроса горожане обратились в Народный фронт.

Активисты движения выяснили, что территория на улице Полежаева регулярно очищается снегоуборочными машинами и тракторами, однако лестница остается без должного внимания. При этом, по этой улице ежедневно проходят множество людей, каждый из которых рискует получить травму от падения на обледенелых ступенях.

Народный фронт в РМ обратился в Администрацию городского округа Саранск с требованием привести лестницу в надлежащее состояние.