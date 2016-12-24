В Саранске еще одному бойцу ЧВК «Вагнер» вручили удостоверение ветерана боевых действий

Ветеранское удостоверение Азату Крякову в торжественной обстановке вручил руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко.

По информации филиала фонда, Азат Кряков ранее служил в воздушно-десантных войсках, в 2012 году был участником парада в честь Великой Победы на Красной площади в Москве. В дальнейшем продолжил службу в Росгвардии.

В декабре 2022 года отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Участвовал в штурмовых операциях под Бахмутом. Отмечен двумя медалями «За отвагу» и ведомственными наградами.

Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по РМ