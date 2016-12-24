В Мордовии при лобовом столкновении «ВАЗ-2111» и «ГАЗели» погиб водитель легковушки

По информации Госавтоинспекции республики, 9 января в Лямбирском районе около пяти часов вечера на подъезде к Саранску от автодороги М-5 «Урал» 30-летний водитель автомашины «ГАЗель» не учел скорость конкретным условиям дорожного движения, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2111» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался до приезда скорой медицинской помощи, 46-летний пассажир его автомашины с различными травмами был госпитализирован.