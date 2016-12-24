Президент России отметил труд жителей Мордовии

Распоряжением Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена намотчик спиралей и сеток Научно-исследовательского института источников света имени А. Н. Лодыгина Раиса Васильевна Полозова.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному бухгалтеру акционерного общества «Биохимик» Светлане Анатольевне Аленькиной.