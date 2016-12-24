Президент России отметил труд жителей Мордовии

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Распоряжением Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена намотчик спиралей и сеток Научно-исследовательского института источников света имени А. Н. Лодыгина Раиса Васильевна Полозова.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному бухгалтеру акционерного общества «Биохимик» Светлане Анатольевне Аленькиной.
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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