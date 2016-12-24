Для школьников Атяшевского района провели «Антитеррористический квиз»

9 января, сразу после новогодних каникул, старшеклассники образовательных организаций Атяшевского района собрались на «Антитеррористический квиз», организованный при содействии районной АТК на базе Дома культуры п. Атяшево.

Инициатором проведения мероприятия в рамках выездной «Школы Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)» стала команда грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», реализуемого Центром Социальных Медиатехнологий при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия и поддержке Госкомитета по делам молодежи РМ.

«Современные подростки проводят много времени в социальных сетях, но столкнувшись в реальной жизни с выбором стратегии своего поведения в кризисной ситуации, часто не знают, как себя вести. Поэтому в рамках квиза - командного интеллектуального соревнования, участники которого последовательно отвечают на поставленные вопросы в течение нескольких раундов, мы постарались ознакомить школьников с алгоритмами действий в опасных ситуациях, простым языком объяснили сложные понятия и путём проигрывания реальных жизненных ситуаций научили ребят не просто работать в команде, но и совместно противодействовать террористическим угрозам»,- рассказала руководитель проекта Людмила Потапова.

В рамках квиза, который провели начальник отдела довузовской подготовки РПА Владислав Авраменко и специалист отдела Светлана Мустайкина, школьников также проинформировали об особенностях современного воздействия террористических адептов на молодежь и пригласили присоединиться их к интерактивным занятиям по получению антитеррористических знаний, умений и навыков в «Школе Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)» на площадке Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саранске.

Всего участие в антитеррористическом квизе приняли 6 команд из МБОУ «Атяшевская средняя школа», МАОУ «Козловская средняя школа», МБОУ «Атяшевская поселковая средняя школа № 1 имени Героя Советского союза Б. М. Зайцева», МБОУ «Поселковская средняя школа № 2» и МБОУ «Большеманадышская средняя школа».

Наибольшую активность, смекалку, находчивость и знания в области антитеррора продемонстрировали Артемий Любимкин, Сергей Ерискин, Николай Калгин, Ольга Увина, Андрей Александров - учащиеся МБОУ «Большеманадышская средняя школа».

Победителям и призерам от команды проекта вручены сертификаты и памятные подарки.

Фото: Центр Социальных Медиатехнологий