В МВД по РМ опровергли информацию об «отравленном парфюме» в почтовых ящиках

Как указывается, в ряде родительских и домовых чатах в мессенджерах стала распространяться информация, что неизвестные злоумышленники бросают в почтовые ящики маленькие пробники духов известных брендов. Делается это под видом новогодней акции. И далее следует предупреждение: «Открывать их и нюхать нельзя. Несколько вдохов приводит к летальному исходу. Предупредите своих близких и знакомых».

МВД по Республике Мордовия сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а сообщение об «отравленном парфюме» в почтовых ящиках является фейком.