В новогодние каникулы Мордовию посетили 90 туристов из Москвы и Московской области

В новогодние праздники Мордовия приняла 90 туристов из Москвы и Московской области, посетивших нашу республику по национальному маршруту «Зов Торамы». Такие данные приводит Минэкономики РМ.

Трехдневный формат тура позволил гостям познакомиться с культурой, традициями, гастрономическими особенностями и фольклором мордовского края. В дни новогодних торжеств туристы посетили и резиденцию мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя».

«Тур насыщенный, хорошо спланированный. Особый интерес вызвала этника и мастер-классы. Приятно удивили национальные угощения и разнообразие кухни. Мы полюбили Мордовию, Саранск и гостеприимных местных жителей», – поделилась впечатлениями одна из участниц тура.

Отметим, что туристические поездки по маршруту «Зов Торамы» организует туроператор «Юнион» при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ.