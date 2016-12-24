В Большеигнатовском районе Мордовии завершили ремонт музея

В Мордовии завершился капитальный ремонт Большеигнатовского историко-краеведческого музея, его реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Культура». Обновленное учреждение распахнуло свои двери в конце прошлого года.

Музей был создан в 2023 году, он находится в одноэтажном кирпичном здании 1975 года постройки общей площадью 302 м2. Многие экспонаты передали жители района: предметы старины и быта, фотографии, документы и письма, имеющие историческую ценность. Особой гордостью стала фотография 1903 года, на которой запечатлены солдаты и офицеры Лейб-гвардии Кексгольмского полка. На уникальном снимке размером 1 м на 50 см можно рассмотреть каждого из 1250 человек.

В процессе ремонтных работ обновили фасад здания, отремонтировали кровлю, заменили входную группу, инженерно-технические коммуникации, провели отделочные работы.

Сейчас посетители музея могут познакомиться с постоянной экспозицией, посвященной истории района, быту и традициям местного населения. Развернули выставку, посвященную землякам – участникам СВО.

Обновление музея продолжится. В 2025 году планируется оснастить его новым выставочным оборудованием и оборудованием для хранения музейных предметов. Эта работа будет проводиться в рамках нового национального проекта «Семья».