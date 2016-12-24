В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Мордовии построили 17 детских садов

В течение всего времени реализации национального проекта «Демография» в Мордовии оказывалась комплексная поддержка семьям с детьми. Она включала в себя единое пособие, федеральный и региональный материнский капитал, семейную ипотеку и многое другое.

Так, за время реализации нацпроекта в республике построили 17 детских садов, что позволило дополнительно создать более 2 тыс. мест. В результате была ликвидирована очередь, и сейчас устроить ребенка в детский сад родители могут без проблем.

С 2019 года при рождении или усыновлении первенца выплачиваются ежемесячные выплаты. За шесть лет пособие получили более 22,5 тыс. семей. В 2023 году ввели единое пособие, куда вошли и выплаты при рождении первого ребенка.

Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей за все время реализации нацпроекта получили более 17 тыс. семей, пособие было назначено почти на 19 тыс. детей. Важное условие – выплаты представляются на детей, рожденных после 31 декабря 2012 года.

За шесть лет социальные выплаты на погашение ипотечного кредита предоставлены 976 семьям, 119 из них погасили кредит полностью.

Мероприятия национального проекта «Демография» по поддержке семей с детьми с 2025 года будут реализовываться в рамках нацпроекта «Семья». Это и уже доказавшие свою эффективность меры и новые, такие как семейная налоговая выплата, оснащение детских садов, создание комнат матери и ребенка.