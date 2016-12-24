В минувшем году мошенники выманили у жителей Мордовии более 450 миллионов рублей

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Такие данные приводит МВД по РМ. Всего в 2024 году жертвами дистанционных аферистов стали более 1,4 тыс. жителей республики.
Чаше всего потерпевшие становились жертвами известной мошеннической схемы: для сохранности своих сбережений от мифических посягательств со стороны злоумышленников люди переводили свои деньги на пресловутые «резервные» или «защищенные» счета.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
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