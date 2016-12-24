В январе жители Мордовии смогут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра

Для этого в ведомстве открыты горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00:

14 января - государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 24-79-84

16 января - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39

23 января - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18

29 января - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 23-08-98.

«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.