В Мордовии женщина за рулем «Весты» спровоцировала ДТП с пятью пострадавшими

В Госавтоинспекции Мордовии прояснили детали «рождественского» ДТП на дороге в Кадошкинском районе вблизи деревни Латышовка.

Здесь 7 января около 9 часов утра на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 40-летняя женщина за рулем автомашины «Лада Веста» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 34-летнего молодого человека, который проезжал во встречном направлении.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Рузаевской ЦРБ. Водитель автомашины «ВАЗ 2110» был госпитализирован, также как и виновница аварии вместе с двумя малолетними пассажирами своего авто - 11-летней девочкой и 8-летним мальчиком.

По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.