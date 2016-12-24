Сидящему в мордовской колонии иностранцу прислали гашиш в тюбике с зубной пастой

Оперативники УНК МВД по РМ совместно с сотрудниками регионального УФСИН предотвратили доставку в одну из мордовских колоний наркотического вещества.

При досмотре посылки полицейские обнаружили тюбик зубной пасты с 12 фольгированными свертками внутри. Проведенное исследование показало, что в свертках находился гашиш.

В ходе дознания было установлено, что наркотик с воли заказал для себя гражданин Таджикистана, с 2021 года отбывающий в мордовской колонии 8-летний срок за совершение особо тяжкого преступления.

В настоящее время полицейские устанавливают личность отправителя наркотической посылки.