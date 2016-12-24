Ограничения в российских школах из-за метапневмовируса вводить не планируется

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что наша система образования продолжает работать в штатном режиме и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется.

Напомним, вспышка метапневмовируса была зафиксирована в Китае накануне Нового года. Он вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию и может представлять большую угрозу для пожилых, маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой.

Заболевшие могут испытывать трудности с дыханием и иметь другие характерные для респираторных заболеваний симптомы. Метапневмовирус, как и все его «собратья», передается воздушно-капельным путем.