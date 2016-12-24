С 28 декабря в Мордовии начнет курсировать современный электропоезд

В рамках исполнения поручения Главы Республики Мордовия по повышению качества оказываемых услуг в пригородном железнодорожном сообщении АО «Башкортостанская ППК» при поддержке Куйбышевской железной дороги продолжает работу по обновлению парка подвижного состава на территории республики.



По информации компании, с 28 декабря 2024 года в Мордовии начнет курсировать современный электропоезд серии ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении, который будет обслуживать маршрут «Красный Узел – Зубова Поляна – Красный Узел» согласно графику движения:

- поезд №7205 Красный Узел (отпр. 16.57) – Зубова Поляна (приб. 21.13) периодичность курсирования по пятницам, субботам и воскресеньям (кроме 31 декабря 2024 г.)

- поезд № 7206 Зубова Поляна (отпр. 06.47) – Красный Узел (приб. 10.43) периодичность курсирования по субботам, воскресеньям, понедельникам (кроме 1 января 2025 г.)



В каждом подвижном составе серии ЭП2Д присутствует частичка республики - именно на территории Мордовии производятся отдельные электротехнические компоненты российского электропоезда.



Отличительной чертой электропоезда ЭП2Д является наличие 4-й выдвижной ступени, позволяющий осуществлять более комфортную посадку/высадки пассажиров на низких пассажирских платформах. Кроме того, состав оснащен самыми современными технологиями: системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов и USB-розетками.



