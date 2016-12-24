Бывший руководитель Мордовского центра стандартизации и метрологии выслушал приговор суда

В Саранске суд вынес приговор бывшему руководителю Мордовского центра стандартизации и метрологии 45-летнему Николаю Ерганжиеву. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Ерганжиев при исполнении обязанностей директора организации фиктивно принял знакомого на работу водителем автомобиля и по совместительству на должность «ведущего юрисконсульта». А в ноябре 2022 года разносторонний работник стал в организации советником директора, тоже по совместительству.

В действительности, этот товарищ фактически возложенные на него должностные обязанности не исполнял. Несмотря на это, и.о директора в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года выплачивал фиктивно принятому на работу гражданину зарплату – всего на сумму более 1,2 миллиона рублей. Таким образом, организации был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, под тяжестью собранных доказательств вину в преступлении мужчина признал и возместил причиненный ущерб. По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства.