«ВКМ-Сталь» расширяет производство при поддержке Минпромторга России

Завод «ВКМ-Сталь», входящий в состав ведущего производителя грузового подвижного состава России - компании «РМ Рейл», защитил в Минпромторге России проект расширения производства среднего и мелкого вагонного литья до 5,7 тыс. тонн в год.

Предприятие первым в регионе реализовало новый формат поддержки бизнеса – специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0). Он предусматривает льготное налогообложение при условии инвестирования в проекты развития. «ВКМ-Сталь» вложит более 800 млн рублей в расширение литейных мощностей, что позволит создать более 120 новых рабочих мест.

В рамках проекта будет создан цех точного литья, проведена модернизация оборудование литейного цеха №1 и освоена современная технология производства среднего и мелкого литья с использованием автоматической безопочной линии. Здесь будут выпускаться комплектующие для грузовых вагонов, литье для морских контейнеров и строительства железных дорог.

Сейчас ведется монтаж оборудования, запуск производства планируется во втором квартале 2025 года.

«Вся продукция – импортозамещающая в железнодорожной сфере. Для республики это новые инвестиции и рабочие места с достойной зарплатой. Благодарю Минпромторг РФ за поддержку проектов Мордовии», - подчеркнул Глава республики Артём Здунов.

«Поддержка инициатив бизнеса государством – залог успешного развития экономики и промышленности, - отметил генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс. - В условиях непростой ситуации во внешней экономике проекты импортозамещения имеют особое значение для развития отечественной промышленности и повышения национальной безопасности в транспортной сфере».