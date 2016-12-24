28 декабря на саранской телемачте начнет работать праздничная подсветка

«Мы - дети победителей»
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Филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» 28 декабря включит праздничную иллюминацию на телевизионной мачте в Саранске.
Тематическую подсветку можно будет увидеть до 8 января ежедневно с 18:00 до 24:00, а в новогоднюю ночь - с 18:00 до 03:00.
Главным украшением высотной доминанты города станет световая гирлянда из тысяч разноцветных огоньков. Мерцание отдельных светодиодов будет создавать визуальный эффект падающих снежинок, добавляя новогоднее настроение световому оформлению.
Телевизионная мачта в Саранске - ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания, она обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей Мордовии.
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