Итоги работы дорожной отрасли Мордовии за 2024 год

В 2024 году для поддержания в нормативном состоянии дорожной сети Мордовии велись работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также за счет субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям из Дорожного фонда РМ.

Всего за 2024 год построено, отремонтировано и реконструировано 116 объектов, из которых:

- 114 участков автомобильных дорог общей протяженностью 339,40 км

- 2 мостовых сооружения протяженностью 58,908 пог. м.

В 2025 году будет продолжена реализация 2-х капиталоемких объектов, переходящих с 2024 года – это строительство автодороги в Саранске по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р.Инсар и строительство участка автодороги с путепроводом по ул. Пролетарская в г.о. Саранск.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы проведены на 74 объектах, из которых:

- 62 региональные дороги общей протяженностью 283,74 км

- 7 объектов на местной дорожной сети Саранской городской агломерации протяженностью 9,05 км

- 2 мостовых сооружения общей протяженностью 58,908 пог.м.

- завершено строительство автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка» (2 этап) протяженностью 4,1 км.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» было реализовано 14 объектов местного значения общей протяженностью 18,34 км.

К тому же, из Дорожного фонда Республики Мордовия в 2024 году были выделены субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние 28 объектов местного значения общей протяженностью 17,12 км.

Целевые показатели, предусмотренные национальным проектом и иными программными мероприятиями, достигнуты и выполнены в полном объеме.