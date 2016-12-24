В уходящий Год семьи Мордовия поддержала семейные ценности в предпринимательстве

2024 год был объявлен Президентом России Годом семьи. Для поддержки этой инициативы значительная часть мероприятий и мер центров «Мой бизнес» была посвящена семейным ценностям. Не исключение и Мордовия, где благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» состоялось несколько мероприятий в этом направлении.

«По данным наших совместных с коллегами исследований, предприниматели на первое место среди жизненных ценностей ставят семью и детей. При этом 68% предпринимателей считают себя счастливыми: в понятие «счастье» они вкладывают семью, здоровье — свое и близких, благополучие семьи и детей. 85% ощущают поддержку со стороны семьи, когда у них возникают проблемы в бизнесе. Минэкономразвития России на базе центров «Мой бизнес» регулярно занимается поддержкой семейного предпринимательства, - сообщила заместитель Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. - В 2024 году центры проводили форумы, благотворительные акции, конкурсы и даже снимали фильмы, посвященные Году семьи».

Одно из последних ярких мероприятий Мордовии, которое прошло в начале декабря на площадке регионального центра «Мой бизнес» - вебинар «Как совмещать бизнес и семью: спокойствие и сосредоточенность».

Спикер вебинара Юлия Кандаурова - организационный психолог в операционном центре с многолетним опытом, рассказала мамам-предпринимателям, как сохранить баланс между семьей и бизнесом, что далеко не всегда получается в современном мире.

Участницы погрузились в следующие актуальные темы:

- «Как мне все успеть? Теория оптимизма»

- «Женщина и многозадачность»

- «Быть хорошей матерью»

- «Прогулка в будущее».

Обо всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.