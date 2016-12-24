В Доме ребенка при колонии №2 УФСИН по РМ состоялось праздничное мероприятие

В преддверии празднования Нового года в Доме ребенка при исправительной колонии №2 УФСИН по РМ состоялось праздничное мероприятие.

В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Николая Мартынова поздравить ребятишек приехали Уполномоченный по правам ребенка при Главе республики Наталья Юткина и представители партии «Единая Россия» Ольга Сергушина и Людмила Щербинина.

Дети вместе с воспитателями показали подготовленное праздничное представление - пели, танцевали и водили хороводы вокруг елки в украшенном зале.

Гости подарили малышам детский игровой модуль «Кухня», сладкие гостинцы, наборы от женского движения «Единая Россия (детские пледы и детские спортивные костюмы), а также продукцию детской пищевой станции.

В информации ведомства отмечается, что Уполномоченный по правам ребенка Наталья Юткина также провела беседу с осужденными, в ходе которой были обсуждены важные для них вопросы.