В Доме ребенка при колонии №2 УФСИН по РМ состоялось праздничное мероприятие

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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В преддверии празднования Нового года в Доме ребенка при исправительной колонии №2 УФСИН по РМ состоялось праздничное мероприятие.
В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Николая Мартынова поздравить ребятишек приехали Уполномоченный по правам ребенка при Главе республики Наталья Юткина и представители партии «Единая Россия» Ольга Сергушина и Людмила Щербинина.
Дети вместе с воспитателями показали подготовленное праздничное представление - пели, танцевали и водили хороводы вокруг елки в украшенном зале.
Гости подарили малышам детский игровой модуль «Кухня», сладкие гостинцы, наборы от женского движения «Единая Россия (детские пледы и детские спортивные костюмы), а также продукцию детской пищевой станции.
В информации ведомства отмечается, что Уполномоченный по правам ребенка Наталья Юткина также провела беседу с осужденными, в ходе которой были обсуждены важные для них вопросы.
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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
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