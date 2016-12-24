Самозанятые Мордовии делятся своим опытом с посетителями ярмарки «Зимняя сказка»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать самозанятых региона. На традиционной предновогодней ярмарке «Зимняя сказка», реализуемой по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», кудесники изделий ручной работы, имеют возможность не только представить свою продукцию, но и поделится знаниями и опытом.

Участие в мастер-классах принимают не только дети, но и взрослые. Интерактивы проходят на любой вкус. Самозанятая Татьяна Швабауэр рассказывает как собирать своими руками замечателные букеты из сухофруктов. Наталья Ильина учит изготовлению Новогодних игрушек и шокобоксов. Опыт вязания красивых, праздничных изделий передает Лилия Танеева, а Людмила Киушкина делится с участниками своими знаниями в области создание новогоднего чая.

На днях в одном из крупнейших торговых центров Саранска прошел интерактив для детей. Наталья Романова и Юлия Лукьянова рассказали и показали, как своими руками сделать уникальное украшение для новогодней ёлки и настоящий чайный пакетик для ванны. Участники мастер-класса узнали много полезной информации, с удовольствием расписали изделия, а также собрали собственное саше, погрузились в атмосферу творчества и предстоящих праздников. Пакетики для ванны - это альтернатива привычным «бомбочкам». Особенность в том, что собрать такое саше можно самому, добавляя и сочетая в нем уникальные ароматы и цвета.

Стоит отметить, что все самозанятые, которые принимают участие в ярмарке, являются получателями мер господдержки. В Центре «Мой бизнес» они принимали участие в мастер-классе по созданию видео риллс, обучающем семинаре по самопрезентации, созданию полиграфической продукции, изготовление рекламного Х-баннера, мастер-классе по фотографии и изготовлению сувенирной продукции.

Напоминаем, что на ярмарке самозанятых, которую организаторы продлили до конца Новогодних праздников, вы сможете найти подарки на любой вкус и кошелек. Подробная информация по телефону в Саранске: 24-77-77.