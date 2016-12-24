Якшам Атя вошел в топ-30 наиболее медийных новогодних сказочных персонажей России

Вышел медиарейтинг новогодних персонажей за 2024 год от аналитического агентства «Смыслография». В разных уголках планеты Дед Мороз и другие новогодние персонажи предстают перед нами в самых разных обличьях, отражая уникальные культурные традиции каждого региона.

Агентство «Смыслография» узнало, кто из новогодних сказочных персонажей самый популярный в России. Для этого аналитики при экспертной поддержке коммуникационного агентства «АГТ» изучили их упоминаемость в федеральных и региональных СМИ.

Среди российских сказочных персонажей традиционные новогодние медиалидеры - Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. Третье место в топе по упоминаниям, как и год назад, досталось Морозко - во многом благодаря выходу нового фильма.

«Упоминаемость новогодних персонажей - отличный «барометр» эффективности событийного маркетинга и продвижения туристических брендов регионов. На их примере видно, какие механики популярнее всего у журналистов и у аудитории СМИ. Кроме того, рост популярности национальных сказочных персонажей разных регионов отражает всплеск интереса к российской истории и культуре, к этнографии и к самобытности разных уголков страны», — отмечает Ольга Васильева, генеральный директор агентства «Смыслография».

Мордовский Дед Мороза Якшам Атя занял в российском медиарейтинге новогодних персонажей 22 место, опередив, например, мурманского Мунь Каллса или алтайского Деда Мороза.





