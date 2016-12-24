В Мордовии провели почти 900 рейдов по защите хвойных лесов от браконьеров

По данным Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии, в рамках операции «Новогодняя ель», направленной на защиту хвойных лесов от незаконной вырубки, на сегодняшний день по всей республике проведено 886 рейдов. Патрулирование ведется сотрудниками регионального Минлесхоза, общественными лесными инспекторами, сотрудниками МВД и представителями казачьего общества «Свято-Предтеченское».

По итогам патрулирования было выявлено три факта незаконной рубки лесных насаждений на территории Виндрейского территориального лесничества. Виновные лица установлены, сумма причиненного ущерба составила более 8300 рублей.

Кроме того, в рамках операции проводятся проверки точек продажи хвойных деревьев, в ходе которых нарушения не обнаружены. Отмечается, что операция «Новогодняя ель» продлится до 31 декабря 2024 года включительно.

Стоит напомнить, что за незаконно срубленное дерево грозит административный штраф:

- на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей

- на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей

- на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, за одну срубленную ель браконьерам придется возместить ущерб в размере более 2700 рублей. При значительном ущербе лесным насаждениям можно понести и уголовную ответственность по ст. 260 УК РФ.