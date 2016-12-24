К обучению заключенных мордовских колоний может подключиться образовательная корпорация «Синергия»

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия в онлайн режиме прошла рабочая встреча заместителей начальников исправительных учреждений с представителями образовательной корпорации «Синергия».

«Синергия» с 2015 года реализует проект по обучению осужденных по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного образования.

В рамках встречи обсуждались вопросы организации обучения студентов из числа осужденных, а также возможность сотрудничества в рамках Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

В УФСИН по РМ отмечают, что наличие высшего образования увеличивает возможность осужденных успешно трудоустроиться после освобождения по специальностям, востребованным на рынке труда. Для бывших заключенных такие проекты имеют огромное значение для успешной ресоциализации.