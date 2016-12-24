Глава республики вручил новогодние подарки юным спортсменам

Канун Нового года – это время, когда должны исполняться любые мечты. Особенно, если речь идет о детях! Желания начинающих спортсменов Мордовии исполнились 27 декабря. В роли новогодних волшебников выступили Глава Мордовии Артём Здунов и наши земляки – генеральный директор «АЛС-Поволжье» Владимир Выборнов и основатель digital-агентства «Нектарин» Денис Шапкарин.

Всех ребят, собравшихся в этот день на встрече, объединяет не только их любовь к спорту, но и то, что их папы – защитники интересов нашей страны в зоне специальной военной операции.

«Мы продолжаем делать небольшие, но конкретные и очень добрые дела, - приветствовал детей и их родителей Артём Здунов. – Благодарю наших земляков за эту помощь, поддержку бойцов и их семей. Сегодня день, когда чудеса случаются здесь и сейчас. Ребята, давайте поговорим о спорте и ваших достижениях. Надеюсь, что инвентарь, который мы вам сегодня вручим, послужит новым победам».

Владимир Выборнов сказал: «Рад участвовать в этом событии: исполнять чьи-то мечты оказалось в тысячи раз приятнее, чем свои. Спасибо за эту возможность команде Главы республики! Ребята, вы большие молодцы, совмещать учебу и спорт – это сложно. Желаю вам в новом году новых высот, достижений и, конечно же, веры в себя!»

Денис Шапкарин рассказал, что Мордовское деловое товарищество с большим удовольствием поддержало инициативу Артёма Здунова о новогодних подарках для детей-спортсменов из семей участников СВО, а компания Владимира Выборнова воплотила в жизнь каждое желание. «Один из наших проектов рассказывает о героях – мы создали на основе их реальных историй книгу сказок, которую сегодня вам подарим, - обратился к детям и подросткам Денис Шапкарин. – Вы все – особенные, настоящие герои! В вас скрыта огромная силища, поэтому вам все по плечу! Будьте смелыми и активными! Любите свою Родину – дороже ее ничего нет!»

Историей своего спортивного пути и секретами успеха поделилась директор Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина. Маленькая девочка Оля поначалу ходила на тренировки просто потому, что там было весело и интересно, было много друзей. Постепенно появлялись маленькие результаты – они давали стимул делать лучше, добиваться большего. «Детство – замечательная пора, когда ты можешь мечтать безгранично и воплощать свои мечты в реальность, - отметила она. – Когда вы сильно чего-то хотите, это обязательно получится. Вы – спортсмены, а значит, внутри каждого из вас стержень! Спортивных успехов вам! И обязательно слушайтесь мам и пап».

Еще один пример для подражания – мастер спорта России международного класса по велоспорту-ВМХ, участница Олимпиады Наталья Суворова. Она рассказала, как приходилось преодолевать сложные моменты в спортивной жизни, что для успеха нужна воля, сильный характер и стойкость духа: «Спорт – это огромный труд. В нем очень важны вера в себя и стремление к высоким результатам. Только тогда все получится! В нашей республике создана прекрасная спортивная инфраструктура, а в ВМХ-спорте – просто уникальная, мирового уровня».

Впечатлениями от своих занятий лыжными гонками поделилась второклассница из Чамзинки Мария Фадеева: «Я с пяти лет занимаюсь спортом, а еще музыкой. Тренер Владимир Дмитриевич Казаков говорит, что я смелая, как мой папа, который сейчас на СВО. Он очень отважный! Я его очень люблю и жду, буду радовать его своими победами».

Мама лыжницы Наталья отметила, что акция «Елка желаний», инициированная Президентом страны, каждый год делает многих детей счастливыми: «Спасибо за внимание к семьям бойцов, которые защищают нашу Родину. Скорейшей победы и мира всем нам!»

Маленькой Маше вручили полный лыжный комплект, и она уверенно заявила: «Я теперь всех обгоню!»

Многие ребята также получили спортивный инвентарь для занятий своим видом спорта – амуницию хоккейного вратаря, кроссовки для спортивной ходьбы, футбольную форму и мяч, инвентарь для плавания и конькобежного спорта.