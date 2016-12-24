Задержанные в Москве двое налетчиков вынесли из саранского ювелирного магазина украшения на 10 миллионов рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с московскими коллегами при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования Росгвардии задержали двоих жителей Мордовии (1978 и 1980 г.р.) по подозрению в грабеже.

Как сообщает МВД по РМ, 20 декабря в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение о совершенном нападении на ювелирный магазин на улице Коваленко. Продавец торговой точки рассказала, что около 18-30 в зал зашли двое неизвестных в капюшонах и масках. Принесенной с собой кувалдой они разбили несколько витрин и забрали шесть планшетов с золотыми украшениям на сумму около 10 миллионов рублей, после чего скрылись с места преступления.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В дальнейшем личности налетчиков были установлены. Как оказалось, после совершенного преступления они уехали из Мордовии в Москву, где продали похищенные изделия с огромным дисконтом - выручили за украшения около 700 тысяч рублей.

С целью конспирации мужчины передвигались по отдельности и на разном транспорте. Фигуранты были задержаны на съемной квартире. В ходе обыска в жилище полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 660 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за грабеж в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что от дачи показаний мужчины отказываются, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.