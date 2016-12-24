Мордовия внесла существенный вклад в реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Минэкономразвития России проанализировало объём господдержки, оказанный малому и среднему бизнесу, а также их долю в сферах с наибольшей производительностью труда и вкладом в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Сейчас в регионах России, в том числе и Мордовии, среди субъектов МСП наиболее популярны сферы обрабатывающего производства, информации и связи, туризма, гостиничного бизнеса и общепита, сельского хозяйства и другие.

«Сегодня наибольший рост в экономике происходит в сферах с высокой добавленной стоимостью и высокопроизводительными рабочими местами. Задача, поставленная Президентом России на форуме «Россия зовет!», — расставить приоритеты в мерах поддержки по отраслям с учетом необходимости развития экономики предложения, продолжить донастройку нормативной базы для бизнеса. В том числе с этой целью мы проанализировали отраслевой и региональный разрез сектора МСП», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Значимых показателей за 5 лет добилась и Мордовия. Субъектам МСП выдано 1558 льготных микрозаймов по ставкам не выше 11,5% на общую сумму более 3,4 млрд. рублей, в том числе 256 микрозаймов в уходящем 2024 году на сумму свыше 619,2 млн. рублей.

Ощутимая поддержка оказана и в области поручительств Гарантийного фонда Мордовии. Начиная с 2019 года выдано 346 поручительств на сумму почти 1,9 млрд. рублей, а объём привлеченных кредитов достиг практически 4 млрд. рублей.

Также социальным и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно на реализацию их проектов выдан 61 грант на сумму 28,6 млн. рублей.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.