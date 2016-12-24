В рамках нацпроекта в Мордовии детей обучают безопасному поведению на дорогах

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии усиливается контроль за соблюдением правил дорожного движения. Проводятся профилактические мероприятия. У школьников формируется культура безопасного поведения на дорогах.

Дети и молодежь вовлекаются в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В республике получили развитие детско-юношеские автошколы и отряды юных инспекторов движения. Проводится работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения. Объясняется необходимость обеспечить безопасность ребенка при перевозке в автомобиле.

Для организаций, работающих с детьми, приобретаются технические средства обучения и наглядные методические материалы. В Мордовии действует Республиканский центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За 2024 год в Центре было проведено 355 занятий, в которых приняло участие 4124 ребенка. Сотрудники мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» за 2024 год основным правилам поведения на дороге обучили 4635 детей в рамках 329 мероприятий.