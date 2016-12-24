В Саранске травмы в ДТП получили двое малолетних пассажиров иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 26 декабря около восьми утра на ул. Старопосадская в Саранске 54-летний мужчина за рулем автомашины «Рено Сандеро» при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Джили Монджаро», который двигался во встречном направлении прямо.

После столкновения «Джили Монджаро» врезалась в столб. В результате ДТП 14-летний и 7-летний пассажиры «Джили Монджаро» с различными травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии. На виновника происшествия составили протоколы за нарушение ПДД и повреждение дорожных сооружений.