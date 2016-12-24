В Саранске студентку юрфака будут судить за мошенничество

Преступные деяния студентки 2 курса юридического факультета одного из ВУЗов осенью этого года пресекли сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из УМВД по Саранску.

Задержанная 18-летняя барышня получила у двух пожилых граждан в возрасте от 75 до 80 лет 420 тысяч рублей. Она выполняла роль инкассатора – забирала у обманутых пожилых людей наличные деньги по указанию организаторов мошеннических операций.

По информации МВД по РМ, стариков телефонные аферисты обманули по известной схеме о мнимых ДТП с участием их родственников. Пострадавшим, якобы срочно требовались деньги на операцию. Наличность у пожилых людей студентка забирала лично и с помощью службы такси, воспользовавшись услугами доставки.

Основную часть похищенных денежных средств девушка перечисляла через банкомат криминальным кураторам, а себе за труды оставляла 5% от сумм. Такую «подработку» она нашла для себя в интернете. Примечательно, что студентка была задержана прямо возле своего учебного заведения.

В отношении жительницы Саранска возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество. В настоящий момент все материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.