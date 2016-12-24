В Мордовии газифицировали новые цеха стекольного завода

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Специалисты АО «Газпром газораспределение Саранск» построили газопроводы для газификации новых цехов завода по производству стеклотары вблизи Рузаевки.
В общей сложности проложено 1,2 км газовых сетей, выполнена врезка в существующие сети газораспределения, а также установлены два пункта редуцирования газа.
«Газификация позволяет обеспечить новые цеха теплом и энергией для производства продукции», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
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