В Мордовии газифицировали новые цеха стекольного завода

Специалисты АО «Газпром газораспределение Саранск» построили газопроводы для газификации новых цехов завода по производству стеклотары вблизи Рузаевки.

В общей сложности проложено 1,2 км газовых сетей, выполнена врезка в существующие сети газораспределения, а также установлены два пункта редуцирования газа.

«Газификация позволяет обеспечить новые цеха теплом и энергией для производства продукции», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.