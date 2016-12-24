Бережливые технологии повышают мотивацию сотрудников предприятий Мордовии

В рамках национального проекта «Производительность труда» предприятия Мордовии внедряют технологии бережливого производства. Эта система позволяет получить рост производительности труда без дополнительных инвестиций. За время реализации нацпроекта рационализаторская деятельность стала неотъемлемой частью культуры его участников. Один из примеров – Саранский завод «Резинотехника», где реализовали инициативу одного из сотрудников.

В результате естественного износа при эксплуатации экструзионной линии возник существенный зазор между шнеком и рубашкой охлаждения экструдера. Это приводило к перегреву и возгоранию резиновой смеси и делало невозможным выпуск продукции.

Предприятие встало перед необходимостью остановить оборудование на длительное время. Требовалось заказать изготовление новой рубашки и гильзы. Один из работников завода предложил выполнить детали самостоятельно. Для этого использовалась труба подходящего диаметра, которая прошла предварительную шлифовку до нужных размеров. При этом существующую рубашку охлаждения оставили на месте и доработали, что позволило значительно снизить затраты и ускорить процесс восстановления работы оборудования.

Привлечение сотрудников для решения задач позволяет минимизировать затраты на внешние услуги и оптимизировать производственные процессы. Кроме того, такой подход увеличивает мотивацию сотрудников, укрепляя их приверженность и вовлеченность в общие цели предприятия.