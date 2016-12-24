Предпринимателям Мордовии стала доступна Цифровая мастерская Деда Мороза

В канун Нового года Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России открыла «Цифровую мастерскую Деда Мороза». Она расположена на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, работающей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Основой праздничной «Цифровой мастерской Деда Мороза» является искусственный интеллект, который помогает создавать неповторимые игрушки, учитывая особенности каждого предприятия. Чтобы получить эксклюзивное новогоднее украшение, достаточно указать название компании и его описание. Причем чем более полным и интересным будет рассказ о своем бизнесе, тем более неповторимым получится елочная игрушка, которая, по мнению ИИ, отражает деятельность конкретного предприятия.

«Малый бизнес находится ближе всех к людям. Именно он обеспечивает комфорт 24/7, помогая создавать праздничное настроение», - отмечают в Корпорации МСП.

Ранее, в 2023 году, Корпорация МСП организовала для представителей малого и среднего бизнеса Digital Елку. Ее целью было объединить предпринимателей из всех регионов страны, поздравить их с Новым годом и помочь им оставить цифровой след на праздничной онлайн-странице в виде именного шара на виртуальной елке.