В Мордовии прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции

25 декабря под председательством прокурора республики Сергея Лапина с участием руководителей региональных правоохранительных органов в прокуратуре Чамзинского района состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.

По информации надзорного ведомства, на совещании отмечалось, что на фоне общего снижения выявленных преступлений коррупционной направленности (с 245 до 149) принятыми мерами удалось переориентировать правоохранительные органы на выявление наиболее значимых деяний, в том числе совершенных высокопоставленными должностными лицами. Качественно изменилась структура коррупционной преступности, в которой значительное место занимают факты взяточничества (47%) и хищений бюджетных средств (25,5%), в том числе причинивших многомиллионный ущерб.

В текущем году пресечена преступная деятельность и возбуждены уголовные дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия – заместителя председателя Правительства РМ, бывшего судьи Арбитражного суда РМ, первого заместителя Главы городского округа Саранск – директора Департамента городского хозяйства, руководителя АО «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» и др.

На совещании были обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, а также определен механизм совместной работы по выявлению фактов совершения служащими нарушений антикоррупционного законодательства.