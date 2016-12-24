В Ботаническом саду Саранска открылась «Зеленая тропа желаний «Бажамо»

25 декабря в Ботаническом саду имени В.Н. Ржавитина состоялось открытие экологической тропы «Зеленая тропа желаний «Бажамо». Она обустроена при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии на средства гранта, предоставленного по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Получателем гранта и исполнителем проекта во взаимодействии с МГУ имени Н.П.Огарева является региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Олег Гурьянов, ректор МГУ имени Н.П.Огарева Дмитрий Глушко, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Елена Ломшина, преподавательский и административный состав Мордовского госуниверситета.

В последние два года Ботанический сад значительно нарастил свою туристическую привлекательность. Этому предшествовало решение руководства университета об открытии сада для посещения в выходные дни. Здесь проводятся концерты и другие тематические мероприятия под открытым небом. Результатом такой работы стала высокая посещаемость сада в 2024 году – порядка 16 тысяч человек. Сегодня Ботанический сад – это модная локация для спокойного городского отдыха и фотосессий.

Размер грантовой поддержки и стоимость проекта составили 5 млн. рублей. На эти средства в Ботаническом саду проложена новая тропа протяженностью более километра (в том числе 890 метров – с деревянным настилом), смонтированы беседка и площадка для медитации, установлены скамейки, урны, стенды и указатели.

Создание зеленой тропы позволит вовлечь в активный оборот новую обширную территорию Ботанического сада, которая ранее не была привлекательной для посетителей, удовлетворить возросший у жителей и гостей Саранска спрос на экологичный, размеренный отдых. Кроме того, тропа имеет образовательный компонент, позволяет на одной территории увидеть растения, перенесенные сюда из разных климатических зон.

Напомним, что в течение двух лет по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» помимо создания эко-тропы «Бажамо» в Мордовии реализовано еще 20 проектов. Обустроено 7 пляжей, в Саранске открыто 5 этно-фудтраков, гастро-терраса в отеле Рэдиссон и торговые павильоны «Гостиный ряд», созданы тропы на озере Инерка и в этноцентре «Дом традиций» в селе Паракино, экскурсионный маршрут в нижней части Саранска, закуплено конное снаряжение для организации конных походов. На эти цели из бюджета привлечено порядка 116 млн. рублей, более 60 млн. рублей в реализацию проектов дополнительно вложили инвесторы.

В настоящее время на федеральном уровне принято решение об утверждении нового национального проекта «Туризм и гостеприимство», рассчитанного до 2030 года. Минэкономики Мордовии продолжит поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры в 2025 и последующих годах.