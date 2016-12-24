Юным экологам Мордовии предложили создать свои изделия для главной Экоелки страны

В преддверии Нового года в Национальной библиотеке имени Пушкина в Саранске собрались самые неравнодушные к сохранению окружающей среды юные горожане. В гостях у ребят из детской экологической организации «Зеленый мир» побывали и инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Участники клуба «Зеленая гостиная» узнали об истории елочных игрушек, какими они были сто лет назад, чем отличаются от современных и о том, что мода на самодельные игрушки не проходит никогда.

Росприроднадзор ежегодно проводит акцию «Экоелка». Новогодними украшениями, сделанными руками детей со всей страны из вторичных материалов, украшают зеленую красавицу в Московском зоопарке. Есть на ней и игрушки от ребят из Саранска.

Инспекторы Росприроднадзора предложили активистам в следующем году создать свои изделия для главной Экоелки страны. А сейчас – время готовить заявки для участия в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».