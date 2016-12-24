В Мордовии «Форд Транзит» сошелся на «встречке» с грузовой фурой

По информации Госавтоинспекции республики, в час ночи 25 декабря на трассе М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе 35-летний водитель автомашины «Форд Транзит», по предварительным данным, проявил невнимательность, не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение автомашиной «ДАФ FT FX105.460».

В результате ДТП водитель автомашины «Форд Транзит» с различными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. На него составили протокол за выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.