Спасатели Мордовии передали бойцам СВО партию огнетушителей

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Партию огнетушителей и пожарных извещателей от Главного управления МЧС по РМ доставит в зону СВО член ветеранской организации пожарных и спасателей, в настоящий момент - боец специальной военной операции.
В информации МЧС отмечается, что организатором отправки от Главного управления является Председатель совета ветеранов ведомства Олег Исаков. Помощь в приобретении груза оказал также ветеран ведомства Антон Цанг.
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