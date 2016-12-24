Спасатели Мордовии передали бойцам СВО партию огнетушителей

Партию огнетушителей и пожарных извещателей от Главного управления МЧС по РМ доставит в зону СВО член ветеранской организации пожарных и спасателей, в настоящий момент - боец специальной военной операции.

В информации МЧС отмечается, что организатором отправки от Главного управления является Председатель совета ветеранов ведомства Олег Исаков. Помощь в приобретении груза оказал также ветеран ведомства Антон Цанг.