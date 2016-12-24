«Ёлка желаний»: Артём Здунов вручил детям подарки

Традиционно в нашей стране в канун Нового года проходит всероссийская акция «Ёлка желаний», инициированная Президентом России. Она дает возможность исполнить мечты детей и подростков, для которых особенно важны внимание, дружеское общение и вера в чудо.

Глава Мордовии Артём Здунов всегда принимает участие в этой доброй акции. 25 декабря руководитель региона вручил подарки 10-летнему Матвею и 7-летней Лене из Саранска, а также 8-летнему Кириллу из поселка Комсомольский Чамзинского района.

«Это очень хорошая акция - мечты должны сбываться! - сказал Артём Здунов. – Главное – чтобы вам понравились подарки. Когда станете взрослыми – постарайтесь тоже так делать».

Матвей получил электросамокат, Лена – интерактивный глобус, а Кирилл отправится в Великий Устюг.

В дружеской обстановке за чашкой чая Артём Здунов пообщался с детьми и их родителями, поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и благополучия.