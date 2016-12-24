В Саранске воспитанников спортивной школы посетил Дед Мороз специального назначения

В Мордовии в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» личный состав ведомства продолжает проводить праздничные мероприятия для детей. Так, 26 декабря росгвардейцы поздравили юных самбистов одного из саранских спортивных клубов.

Сотрудники СОБР «Звезда» территориального Управления Росгвардии устроили для воспитанников клуба настоящий спортивный праздник, поделились с ребятами секретами своего профессионального мастерства, продемонстрировали приемы рукопашного боя, а также рассказали о службе и раскрыли секрет достижения успехов в спорте.

В ходе мероприятия юные самбисты продемонстрировали росгвардейцам свою физическую подготовку. Стражи правопорядка оценили достигнутый ребятами уровень и похвалили их за трудолюбие и целеустремленность.

В завершение встречи Дед Мороз специального назначения поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал спортивных побед и новых достижений.