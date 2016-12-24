Пенсионерка из Саранска перечислила мошенникам более 2 миллионов рублей

Огромный поток информации об уловках телефонных мошенников для отдельных наших сограждан, очевидно, является чем-то вроде «белого шума». 65-летняя жительница Саранска рассказала полицейским, что знала о способах аферистов по вытягиванию денег у людей, но все равно доверилась неизвестным.

Потерпевшая пояснила, что с ней на связь по телефону вышел мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил, что с ее вклада злоумышленники пытаются совершить хищение денежных средств, но благодаря бдительности работников службы безопасности деньги пока остаются на счете.

Дальнейшие инструкции по защите сбережений пенсионерке должен был дать сотрудник банка. Подключившийся к беседе специалист порекомендовал женщине обналичить все денежные средства, а затем через банкомат перевести их на безопасный счет. Жертве сказали сохранить чеки, которые в дальнейшем понадобятся для возврата ее денег.

Жительница Саранска обналичила 2 миллиона 335 тысяч рублей, которые несколькими платежами перевела на указанные ей реквизиты. Но после перечислений ей больше никто не звонил и тогда она рассказала обо всем родственникам, которые посоветовали незамедлительно обратиться в полицию.