Каждый второй россиянин считает важным дарить детям игрушки отечественного производства

Общество «Знание» совместно с ВЦИОМ провело исследование о современных играх и игрушках, популярных детских развлечениях прошлого и настоящего, а также о новогодних подарках для детей. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, проживающих в более чем 80 регионах страны.

С приближением Нового года россияне находятся в активном поиске подарков для своих детей и младших родственников. По результатам опроса, детям скорее всего подарят на новый год: сладкие наборы (36%) и творческие игры (23%). Выбирая игры и игрушки для детей на праздник, россияне также отдают предпочтение конструкторам (16%), книгам (16%), настольным играм (14%), одежде (14%) и мягким игрушкам или куклам (13%).

Исследование показало закономерные различия в предпочтениях к играм и игрушкам у разных возрастных групп. Например, настольные игры и конструкторы неизменно входят в пятерку самых популярных игрушек – ими в детстве играли представители всех возрастов. Однако молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет отмечают, что в их детстве популярными также были радиоуправляемые игрушки и видеоигры (32%), а опрошенные старше 60 лет чаще вспоминают самодельные игрушки (31%) и спортивный инвентарь (мячи, скакалки, самокаты) (46%).

Практически каждый второй респондент считает, что в российских магазинах недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории (48%) (сказок, фольклора, народных персонажей), и примерно каждый третий (35%) говорит о том, что таких игрушек достаточно. Кроме того, половина опрошенных (51%) считают важным дарить детям на Новый год игрушки отечественного производства. Это говорит о потребности в поддержке местного производства и сохранении культурного наследия через индустрию игрушек.

Именно такая цель – разработка и производство оригинальных отечественных игр и игрушек – стоит перед участниками всероссийского конкурса «Родная игрушка». Его совместно организовали Российское общество «Знание» и Движение Первых. Конкурс направлен на поддержку и продвижение российских создателей и производителей игр и игрушек и продлится до сентября 2025 года. По итогам до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

Стать участником конкурса и представить свой проект могут как профессиональные производители игрушек, так и творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет. Конкурс проходит в пяти номинациях: «лучшая сюжетно-образная игрушка», «настольная игра», «техническая и технологическая игрушка», «конструкторы и сборные модели», «мультимедийный проект». Прием заявок на сайте конкурса продлится до 14 февраля 2025 года.